Tommaso Marino - il bello e buono del Basket - Succo d' Arancio

(Di venerdì 19 aprile 2024) La nuova puntata di "d'" vede protagonista, il campione dioriginario di Siena che oggi veste la maglia del Legnano. A pochi giorni dall'annuncio del suo ritiro dalgiocato,ripercorre insieme a Giusy Tartana le tappe più emozionanti della sua carriera e racconta del suo progetto di beneficienza: "Slums Dunk", un voluto gioco di parole tra Slam Dunk (schiacciata) dove slum significa baraccopoli. L'associazione diha costruito negli ultimi 10 anni campi danelle zone più povere del mondo, per promuovere e utilizzare lo sport come strumento di educazione e valore.non è solo questo... nella nostra intervista racconterà ...

