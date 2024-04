Tiro a segno - Preolimpico Rio 2024 | nella carabina tre posizioni maschile pass per Norvegia e Gran Bretagna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 aprile 2024)prima finale dell’ultima giornata del torneo finale di qualificazione olimpica del, in corso a Rio de Janeiro, in Brasile, sono stati assegnati i duenon nominalilibera treda 50 metri: i biglietti per Parigisono andati a. La finale, però, è stata vinta dal finlandese Aleksi Leppa con 461.9, davanti al ceco Jiri Privratsky, secondo a quota 459.9. Terzo posto eolimpico per il norvegese Ole Martin Halvorsen, il quale sale sul gradino più basso del posto con 448.2. Quarta posizione per lo statunitense Ivan Roe con 437.5, mentre è quinto il kazako Konstantin Malinovskiy con ...