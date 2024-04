Tiro a segno - Preolimpico Rio 2024 | nella carabina tre posizioni femminile pass per Svizzera e Polonia

(Di venerdì 19 aprile 2024) Va in archivio anche la seconda finale dell’ultima giornata del torneo finale di qualificazione olimpica del, in corso a Rio de Janeiro, in Brasile: i duenon nominalisportiva treda 50 metrivanno a. La finale viene vinta dalla norvegese Jeanette Hegg Duestad con 462.9, la quale aveva già centrato ilda 10 metri e non poteva conquistarne un altro, mentre il primoolimpico va all’elvetica Emely Jaeggi, seconda a quota 462.6. Dato che ogni Paese poteva conquistare un solo, non incamera la carta olimpica l’altra elvetica Chiara Leone, terza con 448.6, ...

