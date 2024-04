TikTok - al bando in USA | l’allarme scatta anche in Italia?

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il noto social network cinese messo alnegli USA, c’è il serio rischio che tutto questo possa avvenire in? Gli ultimi aggiornamenti Negli Stati Uniti D’America, oltre alle prossime elezioni che vedrà come protagonisti Joe Biden e Donald Trump, sta affrontando un altro tema molto importante che riguarda un noto social network. Stiamo parlando di. Le ultime notizie, per gli amanti dell’app, non sono affatto delle migliori. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media statunitensi pare che il Paese stia spingendo, sempre di più, sulla legge che vedrebbe la ByteDance (società cinese proprietaria del social) a cedere le quote ad azionisti non cinesi.messo alnegli USA (Ansa Foto) Cityrumors.itNon solo: oppure quello di vendere l’app bandita dal suolo e dai cellulari ...

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti spingono sulla legge che costringerebbe ByteDance, la società cinese proprietaria di TikTok , a cedere le quote ad azionisti non cinesi o a vedere l’App bandita dal ... (webmagazine24)

Vittime in Cina nella battaglia su TikTok, WhatsApp e Threads via da App Store - Come abbiamo accennato in apertura, l’eliminazione di Whatsapp e Threads dagli store cinesi potrebbe essere una rappresaglia contro gli americani e la loro battaglia legislativa e governativa contro ...macitynet

TikTok al bando in Usa, da Terzi a Borghi è unanime l’allarme: “Rischi disinformazione anche in Italia” - Gli Stati Uniti spingono sulla legge che costringerebbe ByteDance, la società cinese proprietaria di TikTok, a cedere le quote ad azionisti non cinesi o a vedere l’App bandita dal suolo e dagli ...padovanews

Tik Tok bandito negli Stati Uniti, sabato vota la Camera. Cina: «Diritto che calpesta la libertà di espressione» - Gli Stati Uniti accelerano sul divieto all'app di TikTok nel Paese. Dopo un mese di stallo, si avvicina il momento clou per l'app cinese: lo ...corriereadriatico