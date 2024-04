Tifosi | Odgard e Kristiansen festeggiati a vergato Ultime curve per quota tremila all’Olimpico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024)sembra un Everest difficile da scalare: ma resta l’obiettivo di chi ha a cuore le sorti del Bologna per rendere consistente, e visivamente corposa, la presenza rossoblù lunedì sulle gradinate dell’Olimpico. Roma-Bologna da settimane in città è un pensiero fisso. Gli ultimi numeri ufficiali sulla prevendita del settore ospiti dell’Olimpico, qualche giorno fa, parlavano di 2 mila biglietti finiti nelle tasche dei bolognesi. A quella cifra probabilmente vanno aggiunti altri 300-400 biglietti, che nel frattempo, hanno ingrossato le fila del tifo rossoblù da viaggio. Il settore contiene oltre cinquemila posti, ma è impensabile riempirlo alle 18,30 di un giorno lavorativo. Salvo non prendersi mezza giornata di ferie, cosa che hanno fatto tutti quei bolognesi che lunedì saranno a Roma. Il problema adesso è reperire i mezzi per la ...