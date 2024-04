Ti ricordi… La rimonta della Roma contro il Dundee e Sebino Nela con il dito medio alzato che insegue il tecnico McLean

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) “Italian bastards”, più qualche altra parolaccia presumibilmente con la f: era abbastanza ostile 40 anni fa la panchina delcon Bruno Conti e compagni nell’andatasemifinaleCoppa dei Campioni. La Magica aveva vinto lo Scudetto poco più di un anno prima, dopo 41 di attesa: poi era stato il trionfo con la capocciata di Pruzzo a Genova a fare esplodere i festeggiamenti a. E con Toninho Cerezo preso per sostituire Prohaska per la stagione successiva arriva quasi un segnale: la finale di quella Coppa dei Campioni che all’epoca giocavano solo le vincitrici dei campionati si giocherà all’Olimpico. Un bonus da sfruttare a tutti i costi. Lapassa il primo turno senza problemi col Goteborg, e il doppio uno a zero rifilato al Cska Sofia porta agevolmente i giallorossi ai quarti ...