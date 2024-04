The Wolf Among Us 2 | rilasciate nuove immagini e aggiornamenti sullo sviluppo

(Di venerdì 19 aprile 2024) TheUs 2, il sequel del noto videogioco neo-noir ad episodi, sta arrivando. Infatti, Telltale Games ci ha recentemente aggiornatistato del gioco, regalandoci in aggiunta quattroprovenienti dal seguito. Annunciato ufficialmente a dicembre 2019, TheUs 2 sembrava ormai scomparso. Infatti, originariamente sarebbe dovuto uscire nel 2023, ma dopo una serie di tagli al personale che ha coinvolto principalmente il team di TheUs, l’uscita venne rinviata a data da destinarsi. Fortunatamente, sono arrivatiproprio da Telltale Games, che ha così dichiarato: “Siamo rimasti in silenzio poiché stiamo lavorando duramente al gioco. Non possiamo ancora darvi grandi ...

L’esistenza di The Wolf Among Us 2 viene messa ciclicamente in dubbio, dopo le difficile vicende che hanno riguardato lo studio di sviluppo di Telltale Games. In realtà, di tanto in tanto arrivano ... (game-experience)

Le conferme sull’esistenza di The Wolf Among Us 2 rese recentemente dagli sviluppatori, che hanno dato nuove certezze ai fan a proposito del secondo capitolo della serie di Telltale. Dopo anni ... (game-experience)

The Wolf Among Us 2 è vivo e lotta insieme a noi: Telltale ci aggiorna sullo sviluppo - A oltre un anno di distanza dall'annuncio del rinvio di The Wolf Among Us 2, Telltale Games alza nuovamente il sipario sulla seconda, attesa stagione dell'avventura grafica pubblicando un importante ...everyeye

The Wolf Among Us 2 non è sparito, le nuove immagini confermano il ritorno di Favolandia - È passato molto tempo dall'annuncio di The Wolf Among Us 2, ma Telltale conferma che non è sparito del tutto al momento.spaziogames

Divisione Regionale 2, Wolf accoglie Endas - Penultima di ritorno in Divisione Regionale 2 che vedrà il derby tra Wolf e Endas. Chiesina parte verso Piombino Divisione Regionale 2 – Penultima giornata di ritorno Girone C Piombino – Chiesina Bask ...pistoiasport