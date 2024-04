The Wolf Among Us 2 - nuovi screenshot condivisi da Geoff Keighley

(Di venerdì 19 aprile 2024) Le conferme sull’esistenza di TheUs 2 rese recentemente dagli sviluppatori, che hanno dato nuove certezze ai fan a proposito del secondo capitolo della serie di Telltale. Dopo anni turbolenti nei quali sembrava che il progetto si fosse arenato e che fosse stato cancellato, anche in seguito alla chiusura di Telltale, il mese scorso si è voluto ribadire che il gioco è ancora in sviluppo. A rafforzare ulteriormente queste affermazioni è arrivato nelle scorse ore, una fonte autorevole che porta a sostegno delle sue affermazioni documenti inconfutabili. Parliamo infatti di dueinediti di TheUs 2, accompagnati dal post con il quale si sottolinea che il gioco è attualmente in produzione. Le quattro immagini mostrano Bigby ...

L’esistenza di The Wolf Among Us 2 viene messa ciclicamente in dubbio, dopo le difficile vicende che hanno riguardato lo studio di sviluppo di Telltale Games. In realtà, di tanto in tanto arrivano ... (game-experience)

The Wolf Among Us 2 mostra segni di vita in nuove immagini - The Wolf Among Us è uscito più di dieci anni fa e, anche se Telltale ha pubblicato molti giochi da allora, è difficile non vedere l'adattamento di Fables come uno dei migliori titoli dello studio. I f ...msn

Leonardo DiCaprio doveva essere Lex Luthor in Batman v Superman! Perché saltò - Zack Snyder aveva scelto Leonardo DiCaprio come Lex Luthor di Batman v Superman: a svelarlo è stato il regista stesso ...cinema.everyeye

Leonardo DiCaprio sarà Frank Sinatra in un film diretto da Martin Scorsese - E Jennifer Lawrence reciterà nei panni di Ava Gardner. Sarebbe la settima collaborazione tra i due ma il progetto attende la necessaria autorizzazione della ...repubblica