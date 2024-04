The Witcher | la quinta stagione sarà anche l’ultima - ecco i dettagli

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 19 aprile 2024) Non sappiamo ancora comeLiam Hemsworth quando assumerà il ruolo di Geralt di Rivia in The. Ma sappiamo per quanto tempo indosserà la parrucca bianca: Netflix ha confermato che ladello show. La notizia arriva mentre Netflix ha confermato di aver iniziato la produzione della4 di The, la prima che non vedrà Henry Cavill nel ruolo principale, e che essa e la5 saranno girate back-to-back. Le due prossime stagioni “completeranno l’adattamento dei libri di Andrzej Sapkowski”, secondo Netflix. Ciò significa che copriranno un trio di libri di The: Il battesimo del fuoco, La torre della rondine e La signora del lago. “È con enorme orgoglio che ...