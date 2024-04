The Witcher 4 | nella nuova stagione un attore di Il Trono di Spade entra nel cast

(Di venerdì 19 aprile 2024) Proprio ieri, Netflix ha annunciato di aver avviato in contemporanea la produzione delle stagioni quattro e cinque di The, che metteranno fine all’epica serie fantasy. La piattaforma ha poi pubblicato una serie di immagini del– incluso il nuovo arrivato Liam Hemsworth, che sostituisce Henry Cavill nel ruolo del protagonista Geralt di Rivia – riuniti per una lettura della sceneggiatura. Il sito Redanian Intelligence, sempre il primo per informazione su The, ha esaminato il video (fotogramma per fotogramma) ed ha individuato diversi volti nuovi fra i membri del. Uno di loro è Clive Russell, che i fan di Ildiricorderanno come il burbero zio di Catelyn Stark, Brynden “pesce nero” Tully. Sembra che Russell interpreterà Stribog, un narratore mutaforma ...

Non sappiamo ancora come sarà Liam Hemsworth quando assumerà il ruolo di Geralt di Rivia in The Witcher . Ma sappiamo per quanto tempo indosserà la parrucca bianca: Netflix ha confermato che la ... (screenworld)

The Witcher, la quinta stagione della serie tv Netflix sarà l'ultima - The Witcher è stato rinnovato per una quinta stagione, che però sarà l’ultima della serie televisiva che dalla quarta stagione vedrà protagonista Liam Hemsworth, il quale ha ereditato il ruolo di ...tg24.sky

The Witcher: la serie Netflix si concluderà con la Stagione 5, la quarta è ora in produzione - In occasione dell’annuncio dell'inizio delle riprese della quarta stagione di The Witcher, attualmente in corso nel Regno Unito, Netflix annuncia anche che la quinta stagione della serie scriverà la p ...it.ign

The Witcher: Netflix cancella la serie, finirà con la quinta stagione - Ora è ufficiale: The Witcher, la serie Netflix basata sui famosi videogiochi CD Projekt Red e sull'omonima saga letteraria, avrà una quarta e ...lascimmiapensa