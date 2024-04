The Voice Generations - Derby Club o Salvate il soldato Ryan? La tv del 19 aprile

(Di venerdì 19 aprile 2024) Per la prima serata in tv, venerdì 19su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “The”, condotto da Antonella Clerici. Serata finale del nuovo spin-off di The, dove a sfidarsi saranno gruppi di cantanti di generazioni differenti costituiti da famiglie, amici e colleghi, legati dalla comune passione per la musica. RaiTre alle 21.20 proporrà “C’era una volta il”. Dagli inizi degli anni ’60 fino al 1985 ilCabaret fu uno dei punti di incontro più alla moda di Milano. Per più di vent’anni si esibirono varie generazioni di comici destinati a entrare nella storia dello spettacolo italiano, che diedero vita a una scuola di comicità attraversata da venature anarchiche e surreali destinata a rimanere senza eguali. ...

Nato il 6 novembre 1963 a Gioia del Colle, in provincia di Bari, Mario Rosini ha mostrato fin da giovanissimo un forte interesse per la musica. La sua prima esperienza significativa nel mondo della ... (metropolitanmagazine)

Vittorio Centrone – in arte Lemuri – silenziosamente ha cavalcato l’onda del successo prestando la sua voce al brano Dragostea Din Tei degli O-Zone. Da allora non ha mai lasciato la passione per la ... (metropolitanmagazine)

“The Voice Generations”: Finale con Antonella Clerici il 19 Maggio, Emozioni e Talento in Diretta su Rai 1 - La serata finale di The Voice Generations è alle porte, con appuntamento fissato per venerdì 19 alle ore 21.30 su Rai 1. Questo spin-off del celebre "The ...lifestyleblog

The Voice finisce: come cambia il venerdì di Rai1 dopo la versione Generations - Sta per finire la lunga stagione 2023/2024 di The Voice, che ha visto Antonella Clerici impegnata su Rai1 da novembre ad aprile, prima con la seconda ...lanostratv

The Prizewriter - WrestleMania XL: The Dark side - La chiusura del sipario sulla vetrina degli immortali porta con sé una ventata di ottimismo da me non condiviso, come noto imperterrito ormai da qualche anno, nelle - trionfanti - recensioni, negli ...worldwrestling