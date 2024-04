The Royal Saga torna su LA5 - con una nuova edizione di otto puntate

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 19 aprile 2024) , al via da venerdì 19 aprile, in seconda serata , al via da venerdì 19 aprile, in seconda serata. Gli speciali, a cura della testata TGCOM24, sono condotti dalla giornalista esperta di costume, jetset, politica internazionale e dinastie reali, Lavinia Orefici. Il programma, in ciascun appuntamento, tocca diversi temi, partendo dalle teste coronate storiche per arrivare ai reali del nuovo millennio. Con Orefici, Cesara Buonamici, Simona Branchetti, Federico Gatti, Silvana Giacobini, Antonio Caprarica, Giuseppe Brindisi. Leggi anche: Pechino Express: i viaggiatori scoprono lo Sri Lanka Lavinia Orefici inizia parlando della monarchia più famosa del mondo, quella britannica, che sta attraversando uno dei momenti più incerti della sua storia recente. La malattia del re e della principessa del Galles mettono i Windsor, come istituzione e come famiglia, davanti a nuove sfide. L’ultima ...