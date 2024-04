(Di venerdì 19 aprile 2024) Universal ha condiviso alcuni divertenti video in cuiprova a ideare la campagnadi TheGuy. Mercoledì 1 maggio arriverà nelle sale italiane TheGuy e, mentre cresce l'attesa per assistere allo spettacolare e divertentecon star Ryan Gosling ed Emily Blunt, Universal Pictures ha condiviso deimolto originali. Il lungometraggio racconterà una storia legata al mondo del cinema, con protagonisti uno stuntman e una regista, alle prese con situazioni complicate, pericolose e ad alto tasso di adrenalina. Alla ricerca della campagna perfetta Nel primo video, che ha interpretato una produttrice cinematografica nella storia ideata da Drew Pearce, decide di ...

Simone Milone e Luca Porro hanno colto la preziosa occasione rappresentata dal rilascio della serie TV di Fallout per parlare in modo approfondito delle varie trasposizioni televisive riguardanti il ... (game-experience)

L'attore ha rivelato quanto ci voleva per prepararsi a girare, tempo poi ridotto drasticamente Quando Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner hanno iniziato a sviluppare i personaggi di Fallout di ... (movieplayer)

The Witcher - Stagione 4 IN STREAMING - Regia di Stephen Surjik, Alik Sakharov, Charlotte Brändström, Alex Garcia Lopez, Marc Jobst, Edward Bazalgette, Louise Hooper, Sarah O'Gorman, Gandja Monteiro, Loni Peristere . Una serie con Freya A ...mymovies

The Fall Guy: Hannah Waddingham pianifica il marketing del film nei nuovi promo - Universal ha condiviso alcuni divertenti video in cui Hannah Waddingham prova a ideare la campagna marketing di The Fall Guy.movieplayer

Emancipazione e stile. Dior fa rivivere il mito di Marlene Dietrich - Location straordinaria e significativa perché carica di valori quella scelta dalla direttrice creativa di Dior, Maria Grazia Chiuri, il ...quotidiano