The Bear | Will Poulter tornerà nella stagione 3 e affiancherà i protagonisti

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ecco che è arrivata la conferma ufficiale cheriprenderà le vesti del tanto amato Chef Lucaterzadi The. Anche se la sua è stata solo una presenza in veste di guest star, la sua interpretazione ha stregato i fan che si sono immediatamente innamorati del suo personaggio. Un video postato su X ha confermato la presenza disul set della nuovache si sta girando proprio in questi giorni a a Chicago. Abbiamo conosciuto lo Chef Luca nel quarto episodio della seconda. Su di lui sappiamo che è un pasticcere di Copenaghen che aiuta Marcus, interpretato da Lionel Boyce, a creare i nuovi dessert per il The Original Beef of Chicagoland e che, precedentemente, aveva già lavorato con ...

