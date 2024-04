The Bear | Will Poulter tornerà nei panni di chef Luca nella Stagione 3

(Di venerdì 19 aprile 2024) L'attore aveva esordito neidel personaggio nel corso della passataDopo aver impersonato lonel corso della scorsadi Theneidel personaggio nel corso della3, attualmente in fase di riprese e il cui debutto è previsto per questa estate su Disney+. Nel corso di una precedente intervista,aveva rivelato di essersi sentito subito molto legato alla serie, in quanto sognava da sempre di realizzare uno show sugliha praticamente implorato FX di ingaggiarlo nello show: "Li ho chiamati. Ho letteralmente implorato di partecipare alla serie. Ho chiesto di poter ...

Jeremy Allen White da The Bear a The Boss . Potremmo sintetizzare così l'imminente futuro lavorativo dell'attore che sembra destinato a sostituire la sua iconica tshirt bianca con un gilet entro la ... (fanpage)

L'arrivo di The Bear 3 è previsto per giugno 2024, ma abbiamo già potuto dare un primo sguardo al mondo post-congelatore del protagonista, lo chef Carmy interpretato da Jeremy Allen White, ... (gqitalia)

La seconda stagione di The Bear ha fatto qual Cosa di straordinario: è riuscita a essere una delle serie televisive più chiacchierate dell'anno, in un periodo in cui erano presenti titoli del calibro ... (gqitalia)

