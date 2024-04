Terribile vederlo così Musica in lutto - il cantante muore mentre gira un video

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 aprile 2024)nellaper la scomparsa dele compositore. Il giovane, che conta circa 127mila followers sul social network, aveva vent’anni ed è annegato martedì pomeriggio in una diga ad Americana. Secondo la polizia al momento dell’incidente stava registrando contenuti per i suoi social network. Dopo la sua morte, tantissime persone hanno scritto tributi nelle storie di Instagram e hanno commentato le foto dell’artista con messaggi che lo ricordavano. Ipubblicati sui social media mostrano ilfunk MC Dieguin Md pochi istanti prima di annegare. Secondo il rapporto della polizia, un testimone ha detto che ilera all’interno della diga quando si è preoccupato perché il giovane sembrava in difficoltà,si è gettato ma non è riuscito ...