Terra Amara - nuova programmazione | bellissima sorpresa per i fan! Anticipazioni 25 – 26 aprile

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il 25si avvicina e si prevede un cambio ditelevisiva. “” su Canale 5 non farà eccezione, ma gli affezionati telespettatori ne saranno entusiasti!: ecco quando andrà in onda la soap Zuleyha e Hakan, gli attori di @(Foto da Facebook)Abbiamo appreso che ““, la quale ora si sta concentrando sulla storia d’amore tra Zuleyha e Hakan, andrà in onda anche nella serata della Festa della Liberazione: giovedì. Mediaset ha cambiato idea rispetto allaprecedente, preferendo il romanticismo e gli intrighi “Made in Turkey”. La soap ci sarà come al solito anche venerdì sera e ...