Terra Amara anticipazioni del 19 aprile | Zuleyha e Hakan pronti per le nozze - ma Lutfiye scompare

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ecco ledidelle puntate in onda stasera 19in prima serata su Canale 5 Ecco ledella trama diche torna stasera, venerdì 19in prima serata su Canale 5 con nuovi sviluppi sulla storia d'amore tra la nostra protagonistae l'amato kan. La soap turca ha debuttato con il titolo 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity. Nell'episodio del 14, accompagnata da Aykut e Gaffur, si reca in un villaggio per aiutare una donna incinta in pericolo di vita. Durante il ...