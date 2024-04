Tentato omicidio Annarita Taddeo - accertamenti su telefoni e pc di 5 persone | scatta il dissequestro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tempo di lettura: 4 minutiContinuano le indagini della Squadra Mobile per dare un nome all’autore di chi ha sparato l’11 novembre scorso all’uscita di casa contro, 33 anni di Benevento, ferita alla fronte da un colpo di pistola da un killer col volto coperto da un casco. A inizio febbraio cinqueerano finite nel mirino degli agenti della mobile. Si tratta di C. I., 27 anni, V. C., 33 anni, L. I., 46 anni, G. D. G., 36 anni, e A. D. G., 60 anni, tutti di Benevento, membri di un nucleo familiare del Rione Libertà. Per loro erata una perquisizione in seguito all’ordinanza a firma del sostituto procuratore della Repubblica Stefania Bianco, ed erano stati sequestraticellulari, schede sim, pc portatili per acquisire ogni elemento utile all’attività investigativa. ...