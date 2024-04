Tentata rapina all’ex concorrente del Grande Fratello - ma ai ladri va malissimo | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 aprile 2024)paura per un ex gieffino. L’exdelha recentemente parlato del suo orientamento sessuale facendo una volta per tutte chiarezza sul suo rapporto con Vittorio Menozzi. L’amicizia tra i due nata all’interno della Casa aveva fatto partire diverse illazioni. I due hanno recentemente iniziato a convivere e laha fatto esplodere il gossip. Tuttavia l’ex GF ha spiegato: “Allora io voglio chiarire questa, anzi grazie per la domanda. Sia io che Lorenzo il mio miglior amico che un altro mio amico che si chiama Isac che Vittorio, siamo eterosessuali“. Adesso lo stesso ex concorrento del GF ha rivelato di aver vissuto una brutta avventura a Milano in zona stazione centrale. L’ex gieffino ha affidato il racconto dell’episodio ad un video su ...