Tennistavolo - Coppa del Mondo Macao 2024 | eliminato a sorpresa Fan Zhendon - avanti le favorite al femminile

(Di venerdì 19 aprile 2024) Quinta e terzultima giornata delladeldiin quel di(Cina). Un venerdì interamente dedicato ai quarti di finale sia al maschile che al, con i giocatori e le giocatrici che andranno a giocarsi la semifinale che si sono decisi. Al maschile avanza ancora il numero 1 del tabellone, il cinese Wang Chuqin, che non ha avuto difficoltà nello sbarazzarsi del coreano Jang Woojin per 4-1 (11-6, 11-4, 11-2, 9-11, 11-5) e affronterà il connazionale e numero 4 delMa Long, che ha superato per 4-2 Shunsuke Togami rimontando un game di svantaggio (5-11, 11-5, 7-11, 11-7, 11-3, 11-3). Seconda semifinale che presenta invece dei nomi sorprendenti: è stata eliminata la testa di serie numero 2 Fang per mano ...