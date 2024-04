Tennis donne Ceriano vola anche a Sirmione e si prende subito la vetta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il Clubsiladel girone 1 nella prima fase a gironi del Campionato di Serie C. Grazie al successo per 3-1 in trasferta sul lago di Garda contro la Polisportiva, la squadra femminile è in testa al girone dopo due giornate. Un risultato importante, alla vigilia del turno di riposo. In attesa del ritorno in campo giovedì 25 aprile, in casa col Tc Lombardo, può già sognare l’accesso al tabellone di qualificazione per la fase nazionale riservato alle prime due. Ail successo è arrivato graze ai 3 singolari. Ilaria Pennati ha battuto Alice Perletti, Eleonora Canovi si è ripetuta contro Angelina Materozzi, mentre Maria Aurelia Scotti si è imposta su Laura Visintini in tre set. Ro.San.