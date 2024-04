Tenistavolo In A2 femminile ultimo concentramento Apuania a fasi alterne Piega l’Athletic Club ma perde col Cagliari

(Di venerdì 19 aprile 2024) Un successo netto (4-0) e una sconfitta netta (0-4), sono i risultati delle due partite che la squadradi A2 dellaTennistavolo ha giocato nel quinto edel girone C, disputato ai tavoli di Varazze, nel savonese. Nel primo incontro le gialloazzurre si sono imposte 0-4 sulle genovesi del, con due punti di Kristzina Nagy (0-3, 0-3) e un punto ciascuna di Matilde Bellatalla (1-3) e di Pamela Bellari (nella foto, 0-3). Nel secondo incontro della giornata, le carraresi sono invece state battute (sempre per 0-4) dalle prime della classe del. Nessun punto per Kristzina Nagy (2-3, 0-3), Matilde Bellatalla (0-3) e Pamela Bellari (1-3). La classifica finale del girone:16; Prato 14; ...

