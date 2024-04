Telepass, canone in aumento dal 1° luglio 2024 - Rincari in arrivo sui servizi Telepass. A partire dal 1° luglio la tariffa "Base" aumenterà fino a 3,90 euro al mese, contro gli 1,83 euro attuali, consentendo però di associare due targhe allo stesso ...adnkronos

Utilizza la tua posizione - canone in aumento del 50% da luglio 2024 per il Telepass, ma sono anche tante le novità in arrivo per i clienti ...meteo

Telepass: nuove tariffe al rialzo ma ci sono delle offerte - A partire dal 1° luglio 2024, il canone mensile del Telepass subirà un aumento significativo. Le attuali tariffe, fino adesso fissate a 1,83 euro al mese, aumenteranno più del doppio, raggiungendo i 3 ...informazione