Telefonate moleste - non dite mai sì | attenti allo sproofin - come ci truffano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Salve-sono-Iani-la-chiamo-dall'Albania-per-proporle-una-super-offerta-sul-prezzo-dell' energia-posso-disturbarla? Peccato che di “super” ci sia solo la scocciatura perché o non è il momento buono o non te ne può fregar di meno oppure le hai provate tutte, ma tutte sul serio, ti sei pure iscritto al registro delle opposizioni, ma chiamatequeste, a qualsiasi ora del giorno, ogni giorno, te ne arrivano a iosa. Una, due, anche sei di fila. E tu stai lì, col telefonino che trilla e quel numero che non è un rubrica, che-faccio-rispondo?, metti che è qualcuno che ha bisogno, magari l'ufficio, un'utenza nuova: però te ne accorgi al primo secondo. Se ti va bene è un disco registrato, metti giù e amen. Seno è un operatore che nove su dieci chiama dall'estero e ti attacca un discorso che non finisce più. Benedetti (si fa per dire) call center. Ché sono anni che ci ...