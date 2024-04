Tapas e arte L’abbraccio colorato di Madrid

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) La storia, il sole, l’che mischia alla perfezione passato, presente e futuro.ti accoglie con il fascino della grande metropoli urbana, ma in un attimo ti abbraccia e ti coccola come se tu fossi stato con lei da sempre. E poi ci sono il gusto, i sapori a raccontare la capitale, meglio dire il cuore, della Spagna.sembra quasi divertirsi a farsi rincorrere. Sì, proprio come un gatto, che poi è il simbolo dei madrileni. Di chi, generazione dopo generazione (per tre volte) è nato qui, da genitori a loro volta con passaporto esclusivamente di. Già, il gatto. Quella piccola-grande opera d’che apre il portone dell’Avani Alonso Martinez Hotel, gioiello di architettura in centro città. L’Avani è la foto giusta del mix che dicevamo. C’è la storia di, con ...