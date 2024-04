Tamberi | Il salto in alto non mi piaceva Se tornassi indietro - non so se rinuncerei al basket

(Di venerdì 19 aprile 2024) L’Equipe ha intervistato Gianmarco “Gimbo”, oro ai Mondiali di Budapest. A breve ci saranno le Olimpiadi e Gimbo vuole alzare un po’ più inl’asticella.: «Saltare l’asta non è stato un gran divertimento per me» Da dove viene il tuo soprannome, “Gimbo”? «Dai miei genitori. Quando ero piccolo non riuscivo a stare fermo, facevo un sacco di cose stupide e mi hanno dato questo soprannome in riferimento a Jimmy Connors un tennista americano che, diciamo, era molto nervoso». Quando è entrata l’atletica nella tua vita? «Anche mio padre era un saltatore in, ha partecipato alle Olimpiadi di Mosca (nel 1980). Ma prima di tutto sono appassionato di, filo conduttore della mia vita. Solo alla fine delle scuole medie ho partecipato alle mie prime gare di atletica leggera, senza alcuna ...

Gianmarco Tamberi ha deciso di non prendere parte alle gare indoor, in modo da concentrare tutta la propria preparazione in vista dei grandi appuntamenti estivi: gli Europei di Roma a inizio giugno ... (oasport)

Proseguono i raduni di preparazione per i big azzurri in vista dei grandi eventi della stagione all’aperto. Sabato partirà per la Turchia il campione olimpico, mondiale ed europeo del S alto in alto ... (sportface)

Gimbo si prepara ad Europei e Olimpiadi, fino al 4 maggio Tamberi al lavoro in Turchia - Proseguono i raduni di preparazione per i big azzurri in vista degli eventi clou della stagione all’aperto. Sabato 20 aprile partirà per la Turchia il campione olimpico, mondiale ed europeo del salto ...anconatoday

Gianmarco Tamberi affina la preparazione: scelta la Turchia per proiettarsi verso Europei e Olimpiadi - Gianmarco Tamberi prosegue la propria preparazione verso i grandi appuntamenti estivi, ovvero gli Europei di Roma a inizio giugno e le Olimpiadi di Parigi 2024. Il Campione Olimpico, del Mondo e d'Eur ...oasport

Tamberi vola in Turchia in vista di Europei e Olimpiadi. E lunedì si sceglie il portabandiera per Parigi '24 - ANCONA Scatta la missione Olimpiadi per Gianmarco Tamberi. La medaglia d'oro nel salto in alto a Tokyo 2020 sabato (20 aprile) partirà in Turchia dove rimarrà fino al 4 maggio ...corriereadriatico