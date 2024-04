Tajani | Ribadito no attacco a Rafah

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 19 aprile 2024) 18.55 "Abbiamoil no all'offensiva militare israeliana ae che il nostro obiettivo è quello di avere due Stati e due popoli". Così il ministro degli Esteri, al termine del G7 a Capri.anche "il nostro impegno a favore del cessate il fuoco immediato per garantire il rilascio degli ostaggi e l'arrivo degli aiuti umanitari alla popolazione palestinese",aggiunge. E sottolinea il riconoscimento del G7 al lavoro italiano per il progetto Food for Gaza,"riconosciuto strumento di pace".