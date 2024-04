Tajani - ' Italia farà il possibile per la difesa aerea di Kiev'

"Ho appena parlato con la nostra ambasciatrice in Iran e sto seguendo gli sviluppi della situazione a seguito delle esplosioni notturne a Isfahan. Ne parleremo con i Ministri degli Esteri nella ... (quotidiano)

(Agenzia Vista) Roma, 17 aprile 2024 Il ministro degli Esteri Tajani e Urbano Cairo alla certosa di San Giacomo a Capri per l'apertura del G7 per la presentazione del Giro d'Italia come ambasciatore ... (iltempo)