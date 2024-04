Tajani - ' gli italiani in Iran sono al sicuro'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) "Ho appena parlato con la nostra ambasciatrice ine sto seguendo gli sviluppi della situazione a seguito delle esplosioni notturne a Isfahan. Ne parleremo con i Ministri degli Esteri nella sessione del G7 di Capri di stamani. Al momento nessuna criticità per gliche vivono in". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antoniodopo l'attacco della notte scorsa in. "I connazionalial", ha aggiuntointervistato da Rainews 24. Da parte di Ue e G7 c'è "uno sforzo diplomatico per la de-escalation, invitiamo tutti alla prudenza per evitare l'escalation nell'area", ha sottolineatoai microfoni di Rainews 24, aggiungendo che al momento l'operazione attribuita ad Israele in ...