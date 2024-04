Tafferugli tra manifestanti pro Palestina e forze dell’ordine nel Porto di Napoli

La sfida di Serie A tra Monza e Napoli, valida per la 31esima giornata e terminata 2-4, non è finita al 90`: ci sono infatti stati alcuni tafferugli ... (calciomercato)

Perugia, 25 marzo 2024 – Dopo gli scontri in Curva Nord arrivano i provvedimenti. Per tre ultras del Perugia, appartenenti a due distinti gruppi storici, è scattato l’arresto differito per i ... (lanazione)