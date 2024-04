Svolta alla guida della diocesi di Firenze Il Papa nomina vescovo un ex missionario

(Di venerdì 19 aprile 2024) Va in pensione uno degli ultimi ruinianidi una grande. Ilha accettato ieri la rinuncia, per raggiunti limiti di età, del cardinale Giuseppe Betori, 77 anni,dell’arcidi. E tra le sorprese c’è anche che al suo posto hato, come nuovo arcimetropolita, un semplice parroco, tra l’altro per quasi 12 anni in Ciad come‘fidei donum’. Si tratta di don Gherardo Gambelli, 54 anni, nato a Viareggio, ordinato presbitero per lafiorentina nel giugno 1996 e dal 2023 – dopo aver operato dal 2011 al 2022 nello Stato africano, dov’è stato anche cappellano in carcere – parrocoMadonna ...

