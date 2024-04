Supplenze GPS ed motoria primaria - punteggio dimezzato per A048 e A049 I supplenti | un’ingiustizi - si rischia di non dare continuità

(Di venerdì 19 aprile 2024) Graduatorie GPS per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26: il Ministero si appresta a varare la prima fascia per l'insegnamento di ed.alla, mentre la BOZZA presentata ai sindacati e su cui si è già espresso il CSPI non presenta una analoga seconda fascia. Le conseguenze sui punteggi. L'articolo .

Sono giorni di attesa per l'ordinanza ministeriale relativa all'aggiornamento delle GPS docenti 2024 / 2026 . Le domande partiranno a breve e sono previsti 20 giorni di tempo per inoltrare la propria ... (orizzontescuola)

Attesa per l'ordinanza ministeriale in merito all'aggiornamento delle GPS docenti 2024 / 2026 . Le domande potrebbero partire a seguire, anche nei prossimi giorni. L'articolo Supplenze docenti ... (orizzontescuola)

GPS docenti 2024/2026, le max 20 scuole possono essere anche istituti comprensivi con più plessi. Si sceglie la scuola intera - "Nella scelta delle 20 scuole, posso inserire gli istituti comprensivi" Si tratta della domanda che è arrivata nel corso del Question Time in diretta su OS TV del 16 aprile dedicato all'aggiornamento ...orizzontescuola

Gps, il servizio militare non in costanza di incarico per la Cassazione va valutato: come preaderire al ricorso ed entro quando - Aggiornamento GPS, continua l’attesa. Come sappiamo, l’ordinanza ministeriale relativa all’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per il prossimo triennio probabilmente sarà diffu ...tecnicadellascuola

Graduatorie Gps 2024, le novità: come fare domanda, cosa cambia e la presentazione dei titoli - Un nuovo aggiornamento è in arrivo per quanto riguarda le Graduatorie Provinciali Supplenti (GPS) 2024/2026. Nell'ultima riunione avvenuta il ...msn