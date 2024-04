Superenalotto - 5 vince 129mila euro | la combinazione di oggi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 19 aprile 2024) Pubblicato il 19 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' all'estrazione deldi, 19 aprile 2024. Centrato un '5' che129.050,31nel penultimo concorso della settimana. Il jackpot per il prossimo concorso sale 92.800.000per il concorso di domani, sabato 20 aprile, in chiusura di settimana. La schedina minima nel concorso delprevede 1 colonna (1di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ognicosta 1 ...