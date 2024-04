Superbonus - allo studio controlli dei Comun - deroghe Onlus

(Di venerdì 19 aprile 2024) Coinvolgere, su base volontaria, ii neiai cantieri del. E' questa, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, l'idea che ha preso forma nella commissione Finanze del Senato e che si sta studiando come emendamento al dl. L'idea è di garantire aii un ritorno economico pari al 30% (questa la percentuale su cui ci si sta orientando) dell'eventuale recupero. Tra gli emendamenti in preparazione, poi, diverse proposte della maggioranza e delle minoranze prevedonoper zone colpite dal sisma e alluvione e per il Terzo settore. Su questo, si spiega, è in corso una valutazione del Mef

Oltre 122 miliardi di euro. Ecco Quanto è co Stato il Superbonus allo Stato italiano al 31 marzo 2024. Il dato emerge dalle elaborazioni mensili di Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, ... (quifinanza)

I dati ufficiali sui costi dei bonus edilizi , incluso il Super bonus 110%, non sono ancora tutti aggiornati. Tuttavia, mettendo in fila le cifre che sono disponibili, emerge che il totale si avvicina ... (fanpage)

Superbonus, allo studio controlli dei Comuni, deroghe Onlus - Coinvolgere, su base volontaria, i Comuni nei controlli ai cantieri del Superbonus. E' questa, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, l'idea che ha preso forma nella commissione Finanze del ...quotidiano

Superbonus, UPB: impatto debito +1,8% nel triennio 2024-26. Conto pari a circa 170 miliardi - a un impatto in media annua pari allo 0,5 per cento del PIL nel triennio 2021-23, seguirà un onere più elevato pari a circa l'1,8 per cento in quello successivo. La differenza tra i risultati e le ...teleborsa

Superbonus, arrivano i controlli dei Comuni: in campo anche tecnici e vigili urbani per cappotti e caldaie - Superbonus, arrivano i controlli dei Comuni: in campo anche i tecnici comunali e i vigili urbani per verificare l’effettivo svolgimento dei lavori di cappotti termici e caldaie. Le novità sono attese ...tag24