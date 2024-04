Superbike - Toprak Razgatlioglu il migliore nella FP1 ad Assen 3° Bautista e Bulega indietro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 aprile 2024) Si torna a fare sul serio. Dopo quasi un mese di pausa, il Mondiale dibussa alle porte degli appassionati e lo fa su uno dei tracciati più iconici dell’intero calendario, ovvero(Paesi Bassi). Sulla pista soprannominata “L’Università del Motociclismo” per le sue caratteristiche uniche, seppur assai mutate nel corso del tempo per questioni di sicurezza, i centauri delle derivate di serie si sono cimentati nelle prove libere 1. Ilè stato il turco, 4° in classifica generale a -16 dal leader nonostante il ritiro di gara-2 in Australia per la rottura del motore., reduce dalle due affermazioni e dal triplo podio di Barcellona, ha fatto vedere grande affinità in sella alla BMW, stampando il crono di 1:35.684 a precedere la Kawasaki del ...