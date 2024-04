Super Mario è allergico alle elezioni | vuole vincere senza confrontarsi con i partiti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Dall'Eneide dei nostri ricordi scolastici siamo passati alla Dragheide delle nostre cronache politiche, purtroppodisporre di un Virgilio, e dovendoci accontentare della nostra modestia di cronisti, retroscenisti, opinionisti, politologi e via classificandoci e definendoci con minore o maggiore supponenza, magari anche involontaria: tutti convinti di vedere le cose e le persone dal punto di vista più appropriato. Purtroppo è lo stessoDraghi - perché è di lui che sto naturalmente scrivendo- a metterci, diavolo di un uomo, in difficoltà per la ritrosia, reticenza, furbizia o com'altro vogliamo chiamarla, nel raccontarsi o proporsi. Accadde più di due anni fa con la corsa al Quirinale, persa - come gli ha giustamente rimproveratoSechi- per un difetto di comunicazione con iche in Parlamento si ...