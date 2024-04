Super Lando Norris sotto la pioggia. Partirà in pole position nella Gara sprint del Gp di Cina. Ferrari in ritardo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Shangai, 19 aprile 2024 –scatterà dalladel Gran Premio di, in programma sabato alle 5 italiane sul circuito di Shantung. In una qualifica svoltala, il pilota della McLaren si vede restituire il tempo di 1'57"940 che inizialmente era stato cancellato e soffia così la prima posizione in griglia a Lewis Hamilton, che lo affiancherà in prima fila con la sua Mercedes. Alle loro spalle Fernando Alonso (Aston Martin) e Max Verstappen (Red Bull), quindi Carlos Sainz () in quinta posizione davanti a Sergio Perez (Red Bull). Charles Leclerc deve accontentarsi con l'altra Rossa della settima casella in griglia, in quarta fila affiancato da ...