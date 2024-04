Sulle pareti il Palio rivive tra note e video

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 aprile 2024) Manca sempre meno al tanto attesomapping che prenderà vitadel Palazzo Ducale dal 2 al 5 maggio, omaggio aldi Ferrara. E sabato 4 maggio lo spettacolo si moltiplica: l’esperienza visiva si amplifica con il dj set di Lorenzo de Blanck, che dalle 22.30 darà vita a un live set musicale unico, dedicato all’evento, suonando per la prima volta dal balcone della Sala dell’Arengo del Palazzo Municipale che si affaccia sulla piazza. "Sarà un onore prendere parte a questo spettacolo e suonare nella mia città – spiega il dj ferrarese, Lorenzo de Blanck –. Le musiche che ho scelto si uniranno nel racconto che Andrea Bernabini & Sara Caliumi, insieme al music designer Davide Lavia, hanno progettato per lo spettacolo dimapping ‘D’Arme & d’Amore’ a Ferrara. Per la prima volta ...