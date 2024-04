Sull’Autopalio con la droga ed un coltello | quattro giovani denunciati

(Di venerdì 19 aprile 2024) Poggibonsi (Siena), 19 aprile 2024 –di età compresa tra i 17 e i 24 anni sono stati fermati edurante un controllo. La polizia stradale li ha trovati in possesso di mezzo chilo di hashish e di undi 23 centimetri. Il fatto è accaduto nei pressi di Poggibonsi. Gli agenti della polstrada hanno fermato ia bordo di una Mercedes e si sono insospettiti nel vedere che imostravano evidenti segni di nervosismo. Per questo gli agenti hanno deciso di approfondire il controllo. Da una prima verifica sommaria all’autovettura hanno scoperto undi 23 centimetri, di cui 12 di lama con punta acuminata, nascosto sotto il sedile del conducente. Successivamente, hanno rinvenuto una busta ...

