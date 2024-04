Sul filo del gossip | 9 curiosità sui Rolling Stones che vi faranno gridare vendetta!

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Proprio in questi giorni si celebra una data importante: il 17 aprile 1964 vide la luce, nel Regno Unito, “The”, album di debutto di Mick Jagger e soci. Un compleanno che ci offre l’occasione per rievocare alcunedella band nella Londra, non solo di quegli anni. Il tutto nei consueti 9 punti di questo blog, nato proprio sulle pagine de ilfattoquotidiano.it nel 2011. 1. Da dove cominciamo? Non da ciò che vi aspettate. L’incipit sul disco d’esordio era solo un pretesto per parlare di molto altro. Che cosa credevate? Tanto è già stato scritto tutto, che cos’altro si potrebbe aggiungere se non ripetere i soliti concetti? Compratevi il disco, la musica va ascoltata, mica letta! Se proprio volete leggere di musica… l’unico tema sul quale è consigliabile spendere il proprio tempo è… il pettegolezzo! Ovvero il sale ...