(Di venerdì 19 aprile 2024) Ha preso il via il procedimento per il presuntodi gruppo consumato a luglio aquando sette ragazzi avrebbero abusato di una giovane di 19 anni. La legale: "Campagna denigratoria nei suoi confronti"

È inizia to il 19 aprile il procedimento per la violenza di gruppo avvenuta il 7 luglio 2023 in un cantiere del Foro Italico a Palermo . I legali degli imputati hanno chiesto l'abbreviato condizionato ... (fanpage)

Stupro di Palermo, al via l'udienza preliminare - Ha preso il via il procedimento per il presunto Stupro di gruppo consumato a luglio a Palermo quando sette ragazzi avrebbero abusato di una giovane di 19 anni. La legale: "Campagna denigratoria nei su ...ilgiornale

Furto nella notte al Bar Santoro in piazza Indipendenza a Palermo - Furto la scorsa notte nel bar pasticceria e gelateria Santoro in piazza Indipendenza a Palermo. I ladri hanno scassinato la porta d’ingresso e hanno razziato soldi che si trovavano in cassa e altri ...mondopalermo

Mattinata con forti piogge e grandine su Palermo, allagamenti e disagi in Viale Venere – IL VIDEO - Palermo si risveglia in inverno, sotto la pioggia, dove, dalle prime ore dell'alba, diverse zone del capoluogo, sono state interessante da piogge a tratti intense. Qualche disagio alla circolazione e ...mondopalermo