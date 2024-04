Stupri a Caivano | rigettata l’istanza di perizia per maggiorenne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNientepsichiatrica per uno dei due maggiorenni imputati presso il tribunale di Napoli Nord per glidella scorsa estate ai danni di due cuginette di 10 e 12 anni. Lo ha deciso il gup Mariangela Guida davanti al quale è iniziato oggi il processo con il rito abbreviato.venne presentata dall’avvocato Giovanni Cantelli, difensore del 18enne Pasquale Mosca, per verificare la capacità di intendere e di volere e la capacità di stare in giudizio del giovane. Secondo il giudice, la documentazione presentata non era sufficiente a comprovare la necessità di svolgimento dellarichiesta. Insieme con Mosca è imputato anche Giuseppe Varriale, 19 anni, difeso dall’avvocato Dario Carmine Procentese. Entrambi gli imputati sono attualmente ai domiciliari, fuori ...