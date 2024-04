Striscia la Notizia su Francesca Fagnani | 110 mila euro di gioielli sfoggiati a Belve Lei replica | Nessun vantaggio nell’indossarli - rappresentazione che mi offende

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024)Laha esaminato il look sfoggiato da. La domanda che si è fatto il tg satirico nella puntata in onda ieri 18 aprile su Canale5 è se sia “deontologicamente corretta questa esibizione di ornamenti griffati”. Quale esibizione? Nell’ultima puntata del programma di RaiDue, la giornalista ha indossato duedella collezione Heart to Earth di Pasquale Bruni: un collier e un choker, valore 27.380 e 67.600. “Complice la scollatura generosa del top, nelle inquadrature in primo piano sono sempre apparsi in evidenza”, si legge in un articolo pubblicato su Fanpage e dedicato appunto al look di. E il tg diretto da Antonio Ricci aggiunge che “non passano inosservati due vistosi anelli con lo stesso motivo ...