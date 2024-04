Striscia di Gaza - Riccardo Corradini | Quello che sta accadendo è oltre la disumanità

Centinaia di famiglie di sfollati palestinesi si sono messe in cammino domenica per ritornare dal centro al nord della Striscia di Gaza dopo la notizia, circolata nel mattino sui media palestinesi , ... (liberoquotidiano)

Convergenza di vedute sulla guerra a Gaza tra Mauro Corona e Alessandro Di Battista , entrambi ospiti ad ‘Accordi&Disaccordi’, in onda sabato sera su Nove condotto da Luca Sommi con la ... (ilfattoquotidiano)

I negoziati in Qatar, dopo il flebile spiraglio di luce filtrato negli ultimi giorni, sembrano di nuovo a un punto morto. A raffreddare le speranze di chi ancora spera in una tregua in Medio ... (open.online)