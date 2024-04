Stranieri ovunque Alla Biennale l' attenzione speciale al viandante

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 19 aprile 2024) Se trasformista volesse dire quello che letteralmente dice, Pietrangelo Buttafuoco sarebbe il campione della categoria. Del resto il trasformismo, ipocrita pietra dello scandalo dell’attualità politica, ha anche ambiti più illesi, dbiologia al teatro - e i suoi campioni, Leopoldo Fregoli e il grande erede, Arturo Brachetti. Sicché espressioni che sono diventate proverbialmente sprezzanti, come “il cambio di casacca”, descrivono anche un talento teatrale e in genere umano ammirevole. Cambiare casacca in venti secondi: applausi. Dunque mercoledì abbiamo assistitoprima di Buttafuoco con la casacca di presidente delladi Venezia, in una congiuntura diplomaticamente inguaiata. Tempo di guerra. Buttafuoco, “sempre molto guardingo nelle sue dichiarazioni”, secondo la Stampa, ha esortatodialettica (un ...