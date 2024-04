Strabologna 2024 | orari e percorsi della kermesse

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 aprile 2024) Bologna, 19 aprile- Una festa per tutta la città. Torna la, la camminata cittadina giunta alla 43esima edizione, che si svolge ogni anno nelle vie del centro e che consiste in un pretesto per regalare ai cittadini bolognesi un grande momento di sport e divertimento. La partenzacorsa è in programma per le 10.30 di domenica 12 maggio da via Rizzoli. Per l'iscrizione, valida fino all'ultimo minuto, e ricevere qualsiasi tipo di informazione è possibile consultare il sito web. In alternativa, si può prenotare la propria partecipazione alla corsa anche tramite uno stand dedicato presente alla partenza. Coloro che hanno effettuato la prenotazione online possono recuperare il kit, composto da t-shirt e pettorale, già ora presso via dell'Industria 20, oppure il 10,11 e 12 maggio negli spazi appositi in piazza Maggiore. ...