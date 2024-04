(Di venerdì 19 aprile 2024)in Rai a. La terza e ultima puntata del varietà "Forte e" non andrà in onda su. Una notizia che era nell'aria visti i risultati deludenti delle prime due puntate, andate in onda il 10 e il 17 aprile. La prima puntata aveva totalizzato 2.176.000 spettatori con il 13,9% di share, mentre la seconda&n...

L'annuncio della Direzione Prime Time L’ultima puntata del programma 'Forte e Chiara ' non andrà in onda. Lo comunica la Direzione Prime Time. "Il progetto pensato con finalità sperimentali pur ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – L’ultima puntata del programma 'Forte e Chiara ' non andrà in onda. Lo comunica la Direzione Prime Time. "Il progetto pensato con finalità sperimentali pur veicolando valori importanti e ... (periodicodaily)

Forte e Chiara chiude . Questo l’annuncio della Direzione Prime Time della Rai: “Il progetto pensato con finalità sperimentali pur veicolando valori importanti e originali non ha tuttavia prodotto ... (dilei)

La Rai cancella 'Forte e Chiara', il programma della Francini: 'Non ha prodotto risultati auspicati' - La terza e ultima puntata del programma Forte e Chiara non andrà in onda su Rai1. Lo comunica la direzione Prime Time della Rai. Il progetto… Leggi ...informazione

Rai, Stop a Forte E Chiara dopo solo 2 puntate! Tutte le cause - Il One Woman Show di Chiara Francini non ha convinto i vertici Rai, che lo chiude solo dopo due puntate. Vediamo cosa è successo.gossipetv

“Non ha prodotto i risultati auspicati”, Stop della Rai al programma di Chiara Francini - L’ultima puntata del programma 'Forte e Chiara' non andrà in onda. Stop della RAI. Lo comunica la Direzione Prime Time.rotonotizie