Stop ai furbetti dei rifiuti. Arrivano le telecamere mobili. Giro di vite contro gli abbandoni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024)all’abbandono deida parte di chi, in un colpo solo, con questi gesti viola le norme dei conferimenti, aggrava le spese del servizio, inquina l’ambiente e lo deturpa.questo fenomeno che non conosce sosta, vedi la discarica bonificata nei giorni scorsi in località Ceragiola, il Comune di concerto con il comando di polizia municipale ha deciso infatti di aumentare ildidisponendo il noleggio di nuoveda piazzare di volta in volta nei punti più nevralgici. Il noleggio e la gestione dei dispositivi sono stati assegnati anche stavolta alla ditta “Eurolab“ di Seravezza, per un importo di oltre 4.300 euro. Ci sarà una prima fase fino al 30 giugno, dopo di che l’amministrazione comunale valuterà se prorogare la copertura del ...