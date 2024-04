Stipendi più alti - il governo pensa alla riforma che vale fino a 500 euro l’anno in busta paga | per chi e da quando

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 19 aprile 2024) Per parlare didell’Irpef è ancora presto e il Def varato dal Consiglio dei ministri, di fatto vuoto, non aiuta di certo a capire che intenzioni ha ilper la prossima manovra. Anzi, soprattutto non aiuta a capire se ci sono i soldi per gli interventi – a partire da quelli sugli– che l’esecutivo vorrebbe mettere in campo. Per il momento il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, non si è sbilanciato e il quadro sarà più chiaro solamente a giugno, dopo la definizione del percorso da seguire per la riduzione del debito con l’Ue. Per ora il ministro ha assicurato soltanto la conferma del taglio del cuneo fiscale come priorità assoluta per la prossima manovra. Ma il vero obiettivo è un altro, anche se oggi sembra davvero lontano considerando le esigue risorse a disposizione. Tanto più di fronte a una crescita ...